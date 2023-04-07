"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

3 bin 500 metruk bina tehlike arz ediyor

07 Nisan 2023, Cuma 12:17
İstanbul'da genellikle Eminönü, Karaköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi yaşamın daha canlı olduğu yerlerde bulunan metruk binalar, deprem bölgesi olan kent açısından tehlike oluşturuyor.

Beyoğlu'nda dün 5 katlı tarihi metruk binanın çökmesi, kentteki yaklaşık 3 bin 500 metruk binanın durumunu gündeme getirdi.

Sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'da metruk binaların tarihi yapıysa restore edilmesi, değilse de yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

Metruk binaların bu haliyle tehdit oluşturduğunu vurgulayan Göncüoğlu, "İstanbul'daki metruk binalar genelde Eminönü, Karaköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi yaşamın daha canlı olduğu yerlerde bulunuyor. Buralarda herhangi bir metruk binanın çökmesi veya yanması, hasarın yanı sıra can kaybına da sebebiyet verebilir." dedi.

Hukuki düzenleme yapılması ihtiyacı

Göncüoğlu, metruk binaların dayanıklı olmadığına dikkati çekerek "İstanbul bir deprem bölgesidir. Buradaki artçı sarsıntılarda bile ilk zarar görecek yapılar metruk binalardır. Bu yüzden bir an önce metruk binalarla ilgili hukuki düzenleme yapılması, yönetmelik çıkarılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Metruk binaların dönüştürülmesinde yaşanan sıkıntılara da değinen Göncüoğlu, mirasçıların çoğalmasından dolayı gayrimenkullerin paylaşılmasının zor olduğunu ve bu yüzden pek çok yapının bu şekilde bakımsızlığa terk edildiğini belirtti.

"Sahibinin işlem yapmadığı tescilli metruk yapılarda problem çıkıyor"

Mimar Serkan Akın da kentlerdeki metruk yapıların bazılarının sahiplerine ulaşılabildiğini, kimilerinin sahiplerine ise ulaşılamadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığının metruk yapılarla ilgili genelgesinin bulunduğunu dile getiren Akın, "Metruk yapılar, genelde kültür varlığı olarak tescil edildiği ve mal sahipleri tarafından ranta dayalı başka bir inşaat yapma talepleri resmi olarak kabul görmediği için terk edilen yapılardır. Metruk yapı olup kültür varlığı olarak tescili bulunmayan yapıların kamu tarafından tedbir amaçlı yıkılmasında bir problem yok ancak kültür varlığı olarak tescilli metruk yapıların mevzuata ve restorasyon kuramlarına göre belgelenmeden önce yıkılmaları mümkün değil. Dolayısıyla metruk yapıların kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve mal sahibi tarafından hiçbir işlem yapılmayanlarında problem çıkıyor." diye konuştu.

Kamunun ve özelde koruma bölge kurullarının, bu yapıların belgelenmesi ve ilgililerin can ve mal güvenliği açısından tedbir alınması kararı verdiğini anlatan Akın şunları kaydetti:

"Mevcut mevzuata göre bundan başka yapılabilecek bir şey yoktur. Ancak kamu, başka bir irade göstererek bu yapıların kamulaştırılması, proje ve restorasyon bedellerinin karşılanarak tapuya şerh konulması, bu yapıların satışlarının bedeller ödenmeden mümkün olamayacağına dair önleyici tedbirlerle bir şeyler yapabilir, cezai müeyyideler artırılabilir ya da kamu fonları bu tür yapıların restorasyonu için kullanılabilir."

Akın, Beyoğlu'nda çöken metruk binayla ilgili olarak da "Bu yapı özelinde Koruma Kurulundan beklenen karar da molozların kaldırılması olacaktır. Herkes bir şekilde Koruma Kuruluna suçu atmış ama Koruma Kurulu zaten projeleri onaylamış, belediyesinden mal sahibi ruhsat da almış. Koruma Kurulu daha ne yapacak? Yapacağı tek şey, molozların kaldırılmasını ve yapının korunabilen parçalarının da saklanmasını söylemesidir. Başka bir şey demeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrikli satışları 4 kattan fazla arttı

    "Akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinizi belirleyin"

    3 bin 500 metruk bina tehlike arz ediyor

    Bingöl merkezde 4,5 büyüklüğünde deprem

    'Amerika, Afganistan'da sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı'

    Erzurum, Kars ve Ardahan beyaza büründü

    İsrail, Gazze’ye saldırı başlattı

    Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişi de engellendi

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 14. ayında son durum?

    İsveç'te Kur'an yakma cinayetine izin veren skandal karara İsveç polisi de itiraz etti

    Tüketici fakir ve borçlu

    İyilikte yarışıyorlar - Gönüllü öğrenciler 150 yetime destek veriyor

    Moskova iftarında depremzedelere dua

    Teravihte de saldırdı - Namaz kılan Filistinliler zorla camiden çıkarıldı

    Sandıklara sahip çıkalım

    Derdiniz pahalılık, yoksulluk konuşulmasın

    İhmali örtmeye çalışıyor, unutturmayacağız

    UNICEF'ten deprem bölgesi için ilave yardım çağrısı

    Beyoğlu'nda çöken bina hakkında açıklama

    İsrail'deki Arap kentlerinde de Mescid-i Aksa baskınları protesto ediliyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    “İktidara neden destek vermiyorsunuz?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’dan Yeni Asya’ya hürriyet mücadelemiz
    Cevher İLHAN

    Komplolar boşa çıkıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    “Sihirli seccade” ile “Aykırı Yel”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mehmet Kemâl Beyin idamı
    Süleyman Uçar

    Ramazan tefekkürü
    Genel

    İsveç'te Kur'an yakma cinayetine izin veren skandal karara İsveç polisi de itiraz etti
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda uhrevî amellerde ortaklık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.