3 binadan 1’i depreme dayanıksız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara depreminin 22’nci yıl dönümünde İstanbul’daki deprem tehlikesini hatırlatarak, “İstanbul’da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız. Sürecin bir fotoğrafını çekip, ona göre planlamalarını yapmak zorundayız hep birlikte” dedi.

Zeytinurnu’ndaki bir törende konuşan İmamoğlu, İstanbul’un deprem envanterinin endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çekerek İstanbul’da her üç binadan birinin depreme dayanıksız olduğu bilgisini paylaştı. Deprem meselesinin İstanbul’un ve Türkiye’nin birinci sorunu haline gelmesini istediklerinin altını çizen İmamoğlu, bu kapsamda, devletin tüm kurumlarının, ilgili özel sektör paydaşlarıyla eşgüdümlü ve seferberlik ruhuyla harekete geçmesinin elzem olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla deprem özelinde uyumlu bir çalışma içinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, “Hep beraber ayağa kaldırmalıyız bu meseleyi” dedi. İstanbul - anka

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