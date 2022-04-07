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8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

3. buluşma 24 Nisan’da

07 Nisan 2022, Perşembe 18:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3’ncü kez DP Genel Başkanı Uysal’ın ev sahipliğinde toplanacak.

24 Nisan’da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak. Toplantının, DP Genel Merkezi mi yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Haber Merkezi

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