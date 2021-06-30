"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

3. doz aşı için randevular başlıyor

30 Haziran 2021, Çarşamba 20:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler." diye konuştu.

Bakan Koca açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"(Kovid-19) Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

AA

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte 5496 vaka gözlemlendi

    Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara sessizliğe tepki

    Miami'de çöken binada ölü sayısı artıyor

    Lise tercihleri 5-16 Temmuz'da: Tercih süreci nasıl işleyecek?

    3. doz aşı için randevular başlıyor

    Fransız milletvekili Chapelier: Ülkede sadece başörtülü kadınlar hedef alınıyor

    LGS birincilerinden Muhammed Fatih: Bol bol kitap okudum

    Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artıyor

    Fransa'da yeni terörle mücadele yasası onaylandı

    3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    AB'de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik fosil yakıtı geride bıraktı

    LGS sonuçları açıklandı

    NATO komutanı: Afganistan'da çekilme sonrası iç savaş çıkabilir

    Pakistan, BMGK'dan Keşmirli çocukların korunmasını talep etti

    AYM: Kararı MGK değil, yargı verir

    Kiralar uçunca...

    Marmara depreminden 28 milyon kişi etkilenecek

    Enflasyon hedefleri tutmuyor

    Fransa’da tepki çeken yasa tasarısı yeniden görüşülmeye başlandı

    Biden'dan İsrail'e güvence

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM: Kararı MGK değil, yargı verir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sandığı çeke çeke getirmek
    Genel

    Kiralar uçunca...
    Muhammed Nur Sungur

    Mehmet Feyzi Efendi’yi ziyaret hatırası
    Feyzullah ERGÜN

    Ne yediğini bilmeyen toplumda,temiz ve helâl beslenmenin zorluğu (2)
    Cevher İLHAN

    Neden “inadına Kanal”?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, kâfire düşman mıdır?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mümine Güneş Abla...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.