'3. doz yerli aşıyla yapılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs aşılama sürecinde 3. dozun yerli aşıyla yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, 2’nci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3’üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi. Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünün altını çizen Koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü bütün vatandaşları aşılamak ve günlük vak’a sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti.

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