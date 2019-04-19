3 ilde IŞİD operasyonu yapıldı

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, Suriye’den kaçan IŞİD üyelerini Türkiye’ye soktukları ve örgüte eleman sağladıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere Bolu ve Isparta illerinde, IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgüte eleman temin edip, finansal kaynak sağladıkları ve Suriye’den kaçanları Türkiye’ye sokmak için organize bir şekilde çalıştıkları tespit edilen 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, IŞİD'i simgeleyen bez parçaları ve flamalar ile çok sayıda yasaklı kitap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.