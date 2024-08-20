3 milyon nüfus riskli binada oturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, “3 milyon nüfus 100 bin riskli binada oturuyor. Ne merkezi yönetim ne yerel yönetim ne de vatandaş altından kalkamaz” dedi.

Bakırköy Belediyesi tarafından olası İstanbul depreminde ilçedeki risklerin azaltılması için önlemlerin konuşulduğu “Deprem Güvenli Kent: Bakırköy” paneli düzenlendi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu: “17 Ağustos, binalarımızın ‘güvenilmez’ olduğunu ve afetlere karşı hazırlıksız olduğumuzu bize çok acı bir şekilde gösterdi. 17 Ağustos depreminde Bakırköy’de binalarımızdaki fiziki hasarla depremi atlatabildik ama bugün başka bir evredeyiz. Bilim insanları, İstanbul’un merkezde olacağı bir depremi bekliyor. Bildiğiniz gibi ilçemiz, olası İstanbul depreminde en ağır hasarı alabilecek yerleşimlerin başında geliyor” dedi.

Altından kalkamayız

İBB Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün ise, İstanbul’da 2000 öncesi yapılan binalara dikkat çekti. ‘İstanbul’da toplamda 1 milyon 390 bin binamız var’ diyen Yün, “Bunların 849 bin 953’ü 2000 yılı öncesi yapıldı. Bunların da 91 bin 646’sı riskli bina kategorisinde yer alıyor. 67 riskli alanımız mevcutken 179 adet de rezerv alanımız var. Yani 800 bin civarının 2000 yılı öncesi yapı olduğunu düşünürseniz yaklaşık yüzde 11’lik kısmı riskli. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda aslında çok da depreme hazırlandık diyemiyoruz. Çünkü hala deprem gerçeği önümüzde duruyor. Bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacımız var. Yani hem bu yapıyla hem de bu nüfusla işimiz zor. Riskli olduğu için bina tahliyesine başladım diyelim. 3 milyon nüfusun nerede barınmasına ilişkin bir cevap vermemiz lazım. Bu 3 milyon nüfus 100 bin riskli binada oturuyor. Ne merkezi yönetim ne yerel yönetim ne de vatandaş altından kalkamaz. Dolayısıyla burada bir iş birliği lazım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi