3 mürettebattan acı haber

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden bir helikopter Tahtalı Barajı’na düştü. Yaşanan olayda ikinci güne geçilirken arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılırken yetkililer üç mürettebatın da cansız bedenine ulaştığını kaydetti.

Menderes’in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ilk müdahale yer ekibi sevk edildi. Akşam saatlerinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştü. Arama kurtarma çalışmalarında dalgıçlar, 3 personelin de cansız bedenini su yüzüne çıkardı. AA

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