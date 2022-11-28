'3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kamudaki sözleşmeli personel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak." dedi. Erdoğan, "Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek." ifadelerini kullandı. Düzce depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Düzce depremiyle ilgili şunları kaydetti: "Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir. 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır." AA

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