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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

30’lara döndük

23 Nisan 2020, Perşembe
Gazeteci yazar Taha Akyol, “1930’lardaki devlet partisinin diliyle, 21. Yüzyıldaki iktidar partisinin dili arasındaki benzeşme siyasÎ kültürümüzdeki kronik sorunu gösteriyor” dedi.

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken hükümet ile CHP’li belediyeler arasında yaşanan tartışmayı yazdı. Akyol, salgının ağır iktisadi sorunlar getireceğini söylerken bu durumda dahi particilik yapmayı aklının almadığını belirtti. Akyol, dünkü “Belediyeler hain mi” başlıklı köşe yazısında geçmiş yıllarda Türkiye’deki yöneticilerin maruz kaldığı suçlamaları hatırlattı ve “1930’lardaki devlet partisinin diliyle, 21. Yüzyıldaki iktidar partisinin dili arasındaki benzeşme siyasî kültürümüzdeki kronik sorunu gösteriyor” dedi. “Türkiye’nin yüz yıllık siyasî hayatı bu yüzden Takrir-i Sükûn’larla, sıkıyönetimlerle, OHAL’lerle, hükümet krizleriyle, kutuplaşmalarla, siyasette yargının kullanılmasıyla doludur” diyen Akyol, şu ifadeleri kullandı: ““Devrim” deyince bir tarafımızda, “dâvâ” deyince diğer tarafımızda hukuk, müzakere, uzlaşma gibi yüksek değerler çiğneniyor. Hiçbir dönemde Uzak Doğu ülkeleri kadar başarılı olamayışımızın bir sebebi de bu değil mi?”

‘Kavgalar toplumsal enerjimizi tüketiyor’

“Toplumsal enerjimiz siyaset kavgalarında israf ediliyor” diyen Akyol, şöyle devam etti: “Temeldeki sorun hukukun zihnimizde ve kamu kurumlarında kökleşmemiş, siyaseti sınırlayacak kadar güçlenmemiş olmasıdır. Siyaset her şeye hükmeden bir güç olunca, siyasi güç kavgası da çok haşin, çok sert oluyor. Kavgalar toplumsal enerjimizi tüketiyor. Ama artık 21. Yüzyıldayız. Hukuk, en sağlam zemindir. Anayasamız 126 ve 127. maddelerinde “Merkezi idare” ile “Mahalli idare”yi aynı “İdarenin kuruluşu” başlığı altında düzenlemiştir. Belediyeler anayasal kuruluşlardır, “sosyal yardım” belediyelerin sadece yetkisi değil, kanunen görevidir. Makul olmak, gerektiğinde el ele verebilmek ülkeye hizmetin en iyi yoludur. Vatanseverliğin de gereği budur; parti kavgalarıyla toplumsal enerjiyi israf etmek değil. Virüs gibi bir felaket ve onu izleyecek ağır iktisadî sorunlar karşısında bile el ele verememek, particilik yapmak, aklım almıyor bunu.”

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  • yusuf avcıbaşı

    23.4.2020 14:54:21

    Taha Akyol abi bari kavga edenler arasında arabuluculuk yapsa.

Risale-i Nur Külliyatı

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