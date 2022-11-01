34 İhvan mensubuna gözaltı

Türkiye’nin, Mısır’da 11 Kasım’da gösteri yapılması çağrısında bulunan Müslüman Kardeşler üyesi 34 kişiyi, “Kahire ile ilişkileri normalleştirmek” amacıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Londra merkezli Arap dünyasının önemli gazetelerinden Şarkül Avsat, Müslüman Kardeşler Örgütü ile bağlantılı sosyal medya mesajlarına dayandırarak verdiği haberinde Mısır’da , 6-18 Kasım tarihleri arasında Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek BM İklim Zirvesi’nde gösteri yapılması çağrısında bulunduğu gerekçesiyle 34 muhalifin Türkiye tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, gözaltına alınanların sınır dışı edilme riski taşıdığı kaydedilen haberde, bu kişilerin “Mısır’da kaos ortamı çıkarmak ve şiddeti teşvikle” suçlandıkları aktarıldı. Gözaltına alınanların, Müslüman Kardeşler Örgütü’nün Türkiye dışında Mısır’daki rejim aleyhine kurduğu televizyon kanallarıyla da ilişki içinde olduğu bilgisine yer verildi.

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