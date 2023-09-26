34 TOKİ ihalesine iptal

Son üç ayda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) en az 34 ihalesinin “teklif veren olmadığı” için iptal edildiği ve müteahhitlerin, “Zarar ediyoruz. Bu yüzden ihalelere girmiyoruz” dediği öne sürüldü.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, TOKİ’nin dışında birçok kamu kurumunda da benzer bir durum söz konusu. En fazla yapım ihalesi düzenleyen Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumlarının ihalelerine kimse katılmıyor. BirGün’e konuşan müteahhitler de, “Merkez Bankası 2021 yılında döviz kurunun 9 TL olacağı öngörüsüne bulundu. Birçok ihaleyi bu döviz kuru tahmini ile aldık ama döviz kuru 2021’in sonunda 18 TL’lere kadar çıktı. Bu nedenle biz batma noktasına geldik. Çünkü döviz kurunda bu artışla inşaat malzemeleri de uçtu ve ciddi manada zarar ettik Demirden betona kadar tüm inşaat malzemelerinin ve dolayısıyla inşaat maliyetleri fırladı. Devletin önlem alması gerekiyor” dedi. Haber Merkezi

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