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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak'

21 Ekim 2019, Pazartesi 11:44
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 360 binden fazla Suriyelinin Türkiye'den, terörden arındırılan iki bölgeye dönüş yaptığını belirtti.

"ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti"

"Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti." diyen Çavuşoğlu, "Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.

"Harekatta sadece teröristler hedef alındı"

Harekatta sadece teröristlerin hedef alındığını, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de."

"Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık"

"Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır." diye konuşan Çavuşoğlu, YPG/PYD'nin operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırdığını belirtti.

"Biz oyunu bozduk"

Envanterlerinde hiç kimyasal silah bulunmadığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk."

"Yarın Putin ile görüşeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, "Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak." dedi.

"Geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak"

Çavuşoğlu, 35 saatin kaldığını, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyonun tekrar başlayacağını dile getirdi.

Taciz ateşlerinin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, bu taciz ateşlerine karşılık verdiklerini söyledi.

AA

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