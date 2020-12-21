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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:17
İçişleri Bakanlığı, 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edildiği belirtildi. 

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kaydedilen açıklamada, üçüncüsü uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır ancak virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

AA

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