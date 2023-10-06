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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

39 örgüt çökertildi

06 Ekim 2023, Cuma 19:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.” ifadelerini kullandı. Bu operasyonlarda 307 şüphelinin gözaltına alındığını da belirten Yerlikaya açıklamasında operasyonlarda görev alan polisleri tebrik ederek, “Aziz milletimiz müsterih olsun hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de açıklamasıyla paylaştı. Operasyonlar kapsamında 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silahla çok sayıda mühimmat, çeşitli miktarda uyuşturucu ile çek/senet ele geçirildi.

AA

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