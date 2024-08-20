4 günde 247 yangın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını helikopterle izledi.

Sonrasında açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. 241 yangını kontrol altına almak için bize destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. Muğla'daki orman yangınlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar olup olmadığıyla ilgili soruya ise Yumaklı, "Bu soruşturmalar kolluk kuvvetleri tarafından hep yapılır. Netice itibarıyla çok kısa bir zamanda valiliğimiz tarafından buradaki yangının çıkış sebepleri ve varsa sorumlularının yakalanma bilgilerini de sizlerle paylaşacaklardır" cevabını verdi. Muğla - aa

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Yangınlarda onlarca besi hayvanı can verdi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde günlerce süren orman yangınlarının köylere sıçraması nedeniyle Doğançay ve Sancaklı köylerinde onlarca besi hayvanı can verdi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı köylerinde kontrol altına alınan büyük yangın, hem doğayı hem de hayvanları büyük bir tehlikeye soktu. Karşıyaka’da meydana gelen yangın, bölgedeki birçok besi hayvanının canını yitirmesine neden oldu. Koyunlar, keçiler, arılar, köpekler ve kedilerin yangından etkilenmesi, köy sakinleri arasında büyük üzüntü yarattı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, hayvan ölümlerinin yanı sıra, çeşitli yapıların da zarar gördüğü ortaya çıktı. İzmir - anka