4 günde evleri boşaltamayız

Elazığ’ın Değirmenönü köyünde yaşayanların evleri, ‘hasarlı’ olduğu gerekçesiyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkılacak. Köylüler, yıkım öncesinde herhangi bir tebligat yapılmadığı ve taşınabilecekleri bir yer gösterilmediği için tepkili.

Evlerini boşaltmaları için kendilerine 4 günlük süre tanındığını ve bu sürede evlerini boşaltamayacak durumda olduklarını ifade eden köy halkı, yetkililerden ek süre tanınmasını istedi. Köy halkının hak sahipliği 1 ay önce belli oldu. Hak sahipliği belli olsa da evlerin ne zaman ve nerede yapılacağı da belli değil. Ali Yıldırım: “Şu anda iş makineleri evlerimizi yıkmak için geldi. Ama bize öncesinde herhangi bir tebligat gönderilmedi. Biz evlerimizin yıkılmasına karşı değiliz. Ama bize herhangi bir yer gösterilmedi, bir bilgi verilmedi. Köydeyiz, dünya kadar alet edevatımız var. Bunları 3-4 günde nereye taşıyalım?’’ dedi. Haber Merkezi

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