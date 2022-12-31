4 milyon 330 bin hane sosyal yardım alıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl ülkemizde, 4 milyon 332 bin 805 ailenin sosyal yardımlardan faydalandığını açıkladı.

Önerge sahibi CHP’li Gürer ise sosyal yardım alan hane sayısının 4 milyon 300 binden fazla olduğuna dikkat çekerek, “Her hanede ortalama 4-5 kişinin olduğu düşünüldüğünde sosyal yardım alan hanelerde yaşayanların sayısının 20 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam da kaba bir hesapla, 84 milyon nüfuslu ülkemizde her 4 kişiden birinin sosyal yardım aldığını göstermektedir” dedi. Gürer, her geçen gün artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve işsizliğin sosyal yardıma muhtaç vatandaş sayısının artırdığını vurguladı. Ankara - Ahmet Terzi

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