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31 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

4 milyon 330 bin hane sosyal yardım alıyor

31 Aralık 2022, Cumartesi 18:45
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl ülkemizde, 4 milyon 332 bin 805 ailenin sosyal yardımlardan faydalandığını açıkladı.

Önerge sahibi CHP’li Gürer ise sosyal yardım alan hane sayısının 4 milyon 300 binden fazla olduğuna dikkat çekerek, “Her hanede ortalama 4-5 kişinin olduğu düşünüldüğünde sosyal yardım alan hanelerde yaşayanların sayısının 20 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam da kaba bir hesapla, 84 milyon nüfuslu ülkemizde her 4 kişiden birinin sosyal yardım aldığını göstermektedir” dedi.

Gürer, her geçen gün artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve işsizliğin sosyal yardıma muhtaç vatandaş sayısının artırdığını vurguladı.

Ankara - Ahmet Terzi

 

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