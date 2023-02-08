40 saat sonra enkazdan çıkarılan ikiz bebekler büyük bir şükre, teselliye ve sevince vesile oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı.

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