447 sağlık çalışanı virüse yakalandı

İzmir Tabip Odası, koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 447’ye yükseldiğini duyurdu.

İzmir Tabip Odası, Kovid-19 teşhisli sağlık çalışanlarındaki vaka sayısını güncelledi. Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre; 142’si hekim, 2’si diş hekimi, 137’si hemşire-ebe-sağlık memuru, 81’i personel, 16’si tıbbî sekreter, 23’ü teknisyen, 30’u memur, 6’sı eczacı, 2’si psikolog, 5’i güvenlik görevlisi, 1’i şoför ve 2’si mühendis olmak üzere toplam 447 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konuldu.

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