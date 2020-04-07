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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

47 ilde 3120 sağlık personelini misafir ediyoruz

07 Nisan 2020, Salı 11:31
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Kovid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı yurtların koronavirüs salgınıyla mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin en önemli unsuru olan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını ve onlar için bazı yurtları tahsis ettiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar, gece gündüz demeden amansız bir mücadele sergiliyor. Sağlık çalışanlarımızın bu takdire şayan mücadelesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Yurtlarımız, yurt dışından gelen 27 bin 595 vatandaşımıza ev sahipliği yaptı"

Türkiye'nin, devlet-millet iş birliğiyle koronavirüs belasından kurtulmaya çalıştığını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, Bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma sürelerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında hizmet veren yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen 18 bin 156 vatandaşımızı ağırlıyoruz. Yurtlarda kalan 9 bin 439 vatandaşı ise evlerine uğurladık. Yurtlarımız, kalan ve ayrılanlar göz önüne alındığında şu ana kadar yurt dışından gelen 27 bin 595 vatandaşımıza ev sahipliği yaptı." 

Karantinadaki misafirlere spor malzemesi ve kitap

Bakanlık yurtlarında 14 günlük gözlem ve izleme sürelerini geçiren vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tüm odalar düzenli olarak dezenfekte edilmekte, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakılmaktadır. Görevliler maske, gözlük ve tulum giyerek odalara giriyor. Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte, misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Misafirlerin odalarında spor yapabilmeleri için yurtlara spor malzemeleri ve 20 bin 310 adet kitap gönderdiklerini, göndermeye de devam edeceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan spor, müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir. Yurtlarda kalan misafirlerimiz için memnuniyet anketi de yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Yurtların kapasitesi 850 bine çıkacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının sahip olduğu misyonun, dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmadığının altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün öğrencilerimize yuva olan yurtlarımızın, günü geldiğinde milletimizin her bir ferdine yuva olabileceğini görmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Türkiye'deki yurt sistemi ve yurt kapasitesi bakımından 2002 yılıyla 2020 yılı kıyaslandığında apayrı bir dönüşüm, adeta bir devrim ortaya konuldu. 2002 Türkiye'sinde yaklaşık 190 bin yatak kapasitesinden bugün 700 bin kişiyi güvenle, aile sıcaklığıyla, her şeyiyle dört dörtlük bir şekilde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda da bu kritik süreç bizlere yeni bir tecrübe yaşatıyor. İnşallah yurtlarımızın 700 bin kişilik kapasitesini, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1,5 yıl içinde 850 bine çıkaracağız."

AA

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