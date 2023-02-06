47 kişi enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerdeki binaların enkazlarından 47 kişi kurtarıldı.
10 ilde 912 kişi vefat etti, 5385 kişi yaralandı, 2818 bina yıkıldı
Güneydoğu'da 5 ilde okullar deprem sebebiyle tatil edildi
Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde 2 deprem
Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı
AFAD: Deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu nasıl olacak?
Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.
Ekipler, Gaziantep Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı.
Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak'ta yıkılan 3 katlı binadan 6, Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kurtarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı
Ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu kurtarıldı
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.
Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.
AA