47 kişi enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerdeki binaların enkazlarından 47 kişi kurtarıldı.

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