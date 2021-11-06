488 bin 526 kişi icra listesinde

06 Kasım 2021, Cumartesi 17:30
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bugün, 2022 bütçe görüşmelerine dakikalar kala 2019 ve 2020 yıllarına ait faaliyet raporlarını yayımladı.
Rapora göre, SGK’ya borçlu olduğu için icra listesine alınan işveren sayısı 2020 yılının ilk üç ayında bu sayı 188 bin 845 artarak 488 bin 526 oldu. SGK iki yıldır faaliyet raporlarını iki yıldır kamuoyu ile paylaşmıyordu. Sözcü’nün haberine göre, 2019 yılında SGK’ya borçlu olduğu için icra listesine alınan işveren sayısı 299 bin 681 iken, 2020 yılının ilk üç ayında bu sayı 188 bin 845 artarak 488 bin 526 oldu. 2019 yılında 86 bin 421 kişi veya kuruma icra emri gönderilirken, geçtiğimiz yılın ilk üç ayında bu rakam 151 bin 621’e yükseldi. Raporda 2020 Mart ayında icraların durdurulması nedeniyle bundan sonra icra işlemlerinin yapılmadığı da vurgulandı.
Haber Merkezi
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