"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı

19 Mart 2023, Pazar 19:41
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, şimdiye kadar 380 binanın yıkıntılarını moloz döküm sahasına taşıdı.

Merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için ekiplerce yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

DSİ, toplamda 678 araç ve makinenin yanı sıra farklı şehirlerden Hatay'a gelen 1001 personelle çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, enkaz kaldırmadan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına, kanaletlerin bakım ve onarımına kadar kentin yaralarının sarılması için çalışıyor.

Bugüne kadar 380 binanın enkazını kaldıran ekipler, 50 bin 672 kamyon dolusu 1 milyon 26 bin tonluk molozu döküm sahasına taşıdı.

Çalışmaların sürdürdüğü kentte, sadece DSİ ekiplerinin kullandığı araçlarda 1 milyon 550 bin litreden fazla akaryakıt tüketildi.

Aynı anda 27 enkazda çalışmaların devam ettiği kentte, 62 kaldırılacak bina enkazı daha belirlendi.

İçme suyu kuyuları onarıldı

Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ekipler, depremlerde hasar alan içme suyu kuyularının onarımını da gerçekleştirerek aktif hale getirdi.

Bunun yanı sıra DSİ ekipleri, depremde ağır hasar alan Antakya, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde su kuyuları açıyor.

Sondajlarla, çadır ve konteyner kentlerde barınan vatandaşlarınki başta olmak üzere, bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

DSİ ekipleri, İskenderun'da 4, Kırıkhan'da 2, Reyhanlı'da 8, Antakya'da 2, Arsuz'da 3, İskenderun'da 6, Belen'de 2 içme suyu sondaj kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da sulama sezonu başladı

DSİ ekipleri, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için de çalışmalarına devam ediyor.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü kontrolünde, sulama birlikleri aracılığıyla 140 bin dekar tarımsal arazinin sulanmasını sağlayan kanaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.

İlk etapta Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde ana kanallara suyun verilmesiyle tarlada mesai başladı. Yine bu kapsamda şehrin farklı noktalarında tarımsal sulama maksadıyla kullanılan ve depremde hasar gören pompa istasyonlarının yenilenmesi ile bakım ve onarım çalışmaları DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce yürütülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı

    Seçmen listeleri askıya çıkıyor

    IKBY: Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı

    Şanlıurfa'daki sel sebebiyle 16 kişi vefat etti, 1 kişi kayıp durumda

    Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başladı

    Hatay - Yayladağı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

    Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürüyor

    Ekvador'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

    Trump'ın 'tutuklanacağım' açıklaması ortalığı karıştırdı

    Cumhurbaşkanı toplumun yarısıyla kavgalı olmamalı - Partili cumhurbaşkanlığı adaletsizlik getirdi

    5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor

    İmran Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

    İİT’den İsrail için “harekete geçilmesi” çağrısı

    Beşiktaş üst üste 3. galibiyetini aldı

    AFAD da, Kızılay da enkaz altında kaldı

    Sel felaketleri daha da şiddetlenecek

    Devlet önce insanların gönlünü kazanacak

    Bu absürt kanun derhal değişmeli

    AKP’de şaşkınlık: Beklenen başvurular gelmedi

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin son çırpınışları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremzedenin ikamet sıkıntıları
    Genel

    Cumhurbaşkanı toplumun yarısıyla kavgalı olmamalı - Partili cumhurbaşkanlığı adaletsizlik getirdi
    Ahmet BATTAL

    Muhafazakâr kadınlar ve Kılıçdaroğlu’nun CHP’si
    Genel

    5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı hüsün ve adalet ihata etmiştir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Seçime adım adım
    Faruk ÇAKIR

    Manevî mimarlar unutulur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.