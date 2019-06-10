50 bin kaçak göçmen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da yıl sonu itibarıyla 50 bin kaçak göçmenin sınır dışı edileceğini belirterek, bu konuda düzenin sağlanması için İstanbullulardan 6 ay süre istedi.

Bakan Soylu, Yeşilköy Sahil’de vatandaşlarla buluştu. Soylu, selamlaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaptığı konuşmada Soylu, “Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul’a söylüyorum. Sultangazi’sinden Fatih’ine kadar, Bakırköy’ünden Bağcılar’ına, Güngören’ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100’e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul’dan 6 ay süre istiyorum. Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım” dedi.