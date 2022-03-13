500 bine yakın mezun atama bekliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Hasta garantili şehir hastanelerinin sağlık alanında yaşanan sorunları derinleştirdiğine vurgu yapan Gürer, “Her alanda olduğu gibi sağlıkta da iktidarın rant anlayışı ne yazık ki hekimler ve sağlık çalışanlarında olduğu kadar, sağlık hizmeti almaları Anayasal bir hak olan vatandaşların bu haklarına ulaşmasında da sorunları katlamaya devam etmektedir.

İktidarın sağlıktaki rant anlayışından bir an önce uzaklaşması gerekmektedir” şeklinde konuştu. Sağlık sisteminde son 20 yılda büyük bir ivmeyle artan sorunların hekimler başta olmak üzere diğer sağlık çalışanları arasında da ciddî bir memnuniyetsizliğe yol açtığına işaret eden Gürer, bu olumsuzlukların, son zamanlarda hekim ve sağlık çalışanlarının bir kısmının istifa etmesine yol açtığını belirtti. Gürer, 500 bine yakın sağlık bölümlerinden mezun gencinde işsiz atama beklediğini ifade etti.