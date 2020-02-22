51. yıl coşkusu devam ediyor: Gazetemizdeki programımızı ''CANLI'' izleyebilirsiniz!

Gazetemizin 51. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz program, okuyucularımızın yoğun ilgisiyle birlikte Güneşli'deki Tesislerimizde başladı.

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