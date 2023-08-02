52 emniyet müdürü değişti

Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 83 atama yapıldı. 52 ilin emniyet müdürleri değişirken, 24 ilin emniyet müdürü de Genel Merkez’e çekildi.

Emniyet Müdürleri değişen kentler arasında Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Hatay da var. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun’a İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da Muğla’ya atandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu atandı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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