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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

53. yıl tebrikleri devam ediyor... Nice adalet dolu yıllara...

23 Şubat 2022, Çarşamba
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

Muammer Bilgiç (SP GİK üyesi): Hak ve adalet arayışında olanların sesini yükselten adreslerden Yeni Asya gazetesini tebrik ediyor, kararlı duruşunun devamını diliyorum. 

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Av. Levent Mazılıgüney: Hakkın yanında durup haksızlığa karşı oldunuz. Adalet çağrısında olanlara ses oldunuz. Nice güzel ve adalet dolu yıllara.

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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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21 Şubat 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

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