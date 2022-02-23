53. yıl tebrikleri devam ediyor... Nice adalet dolu yıllara...

Muammer Bilgiç (SP GİK üyesi): Hak ve adalet arayışında olanların sesini yükselten adreslerden Yeni Asya gazetesini tebrik ediyor, kararlı duruşunun devamını diliyorum.
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Av. Levent Mazılıgüney: Hakkın yanında durup haksızlığa karşı oldunuz. Adalet çağrısında olanlara ses oldunuz. Nice güzel ve adalet dolu yıllara.
Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:
53. yıla girerken
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
21 Şubat 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:
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