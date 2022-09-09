55 Türk mühendis göreve başladı

Akkuyu Nükleer Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Rusya’daki eğitimlerini tamamlayan 55 Türk vatandaşı mühendisin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde iş başı yaptığını söyledi.

Akkuyu Nükleer Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2022 yılında önemli aşamalardan geçtiğini söyledi. Birinci ünitede önemli çalışmalar yaptıklarını, devreye alma çalışmaları öncesinde bütün ana ekipmanların kurulumunun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sezemin, şöyle devam etti: “Ana sirkülasyon borusunun kaynak işlemini tamamladık. Dairesel kutup vinç dediğimiz ekipmanın kurulumunu yaptık. Şu an birinci ünite reaktör bölümünde basınç kondansatörü dediğimiz ekipmanın kurulumuna hazırlanıyoruz. Ondan sonra reaktör bölümü kubbe ile kapatılacak. Bu yılın sonuna kadar çok önemli bir aşama olan açık reaktöre su verme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamadan sonra filen devreye alma çalışmaları başlayacaktır. Bütün teknolojik sistemlerin, ekipmanların testleri gerçekleştiriliyor olacaktır.” AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.