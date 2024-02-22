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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

55 yıllık tavizsiz duruş!

22 Şubat 2024, Perşembe 14:55
ASÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, gazetemizin 55.yılı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Yılmaz, mesajında “Hatay’ın Payas kasabasında Ortaokul’da okuyordum. Sınıfımızdan bir arkadaşım Can Kardeş isimli bir çocuk dergisinden bahsetti. Payas’ın beyaz eşya bayisi Hacı Mustafa (İbrahim) Özyurt bu dergiden bir paket getirtip, öğrencilere dağıtıyordu. Ara sıra postahaneden paketi bisikletimle gidip alıyordum. Lise yıllarımda beyaz eşyaların üzerinde gazete ve Köprü dergisini gördüm. Yeni Asya Gazetesi 12 Eylül ihtilalinden sonra 1982 İhtilal Anayasasına evet demediği için 470 gün kapatılmış, yayın hayatına benim lise yıllarımda Yeni Nesil olarak devam ediyordu. Cesur manşetleri vardı. Artık günlük Yeni Nesil gazetesini, haftalık Can Kardeşi dergisini, aylık Köprü dergisini okumaya devam ediyordum. Üniversite yollarımda da okumayı sürdürdüm. 1990 yılında iç dinamikler değişti ve Yeni Asya Gazetesi yeniden yayın hayatına döndü.

Yeni Asya Gazetesi 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi ülkenin kaderini etkileyen kritik süreçlerde tarafsız, tutarlı, fonsuz, sırtını bir yerlere dayamadan, halkın, Hakkın, haklının doğrunun yanında olmaya, durmaya tavizsiz, dimdik şekilde, eğilmeden, bükülmeden, istikrarlı bir şekilde devam etti. Ulvi idealleri olanların dünyevi maksatları olmaz! Yeni Asya Gazetesi taşıdığı misyonla ulvi değerlerini ne dünyevi maksatlara, ne siyasi tercihlere  alet etmedi. Tarih hak ve hakikatin yanında yanlışla mücadele edenleri yazacaksa, bunun en güzel, en samimi örneği Yeni Asya Gazetesidir. Hayırlı işlerin muzur manileri çok olurmuş. Yeni Asya Gazetesinin tavizsiz duruşundan rahatsız olanlar, elbette onunla, fikirleriyle uğraşacaklardır. Dün; 12 Eylül, 28 Şubatın amil unsurları, bugün manşetlerinden, sürdürdüğü yayın ilkelerinden rahatsız bir başkaları. Eleştirilmek, aslında hata yapmamanın bir güvencesidir. Eleştirilmekten korkmak, bir sistemi, bilimum tüzel şahsiyetleri başarıdan uzaklaştırır. Eleştirilmeyi sevmeyenler Yeni Asya Gazetesini resmi ilanlarını kesmekle, yazarlarını tevkif etmekle şanslarını her fırsatta denediler ama nafile! Hakkın ve hakikatin sesinin kısılabileceği nerede görüşmüştür. Doğru sarsılır ama yıkılmaz! Sonuçta alnı ak, vicdanı rahat ve huzur içinde herkesin ve her kesimin yüksek sesi olmaya devam ediyor. Nice 55 senelerde yayın yapmasını diliyorum. İyi ki var, iyi ki tanıdım…” dedi.

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