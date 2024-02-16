553 avukata 3380 yıl hapis

Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI) ve Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi (TALI), Türkiye’de avukatlık mesleğinin ve baroların bağımsızlığının giderek azaldığını vurgulayan ayrıntılı bir rapor yayınladı.

Rapor, avukatların adil olmayan yargılamalar, keyfi gözaltılar, hapis cezaları ve taciz yoluyla hedef alınmasının yanı sıra, terörle mücadele mevzuatının avukatları meşru çalışmaları sırasında kovuşturmak için endişe verici bir şekilde kötüye kullanıldığının altını çizdi. Raporda, avukatların 2016 darbe girişiminin ardından, özellikle muğlak ve geniş kapsamlı terörle mücadele kanuna dayanılarak gözaltına alındı, yargılandı ve mahkûm edildiği belirtildi. 15 Temmuz sonrası 1700 avukat hakkında dava açıldığı ve 700 avukatın ise tutuklu yargılandığı, 553 avukatın 3.380 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekildi. Haber Merkezi

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