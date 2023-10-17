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17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

56 ilde 150 şüpheli "Kafes" operasyonlarında gözaltına alındı

17 Ekim 2023, Salı 12:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, 56 ilde 150 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı "Kafes" operasyonları düzenlendiğini hatırlattı.

 

Tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği değerlendirilen 367 şüpheliye yönelik 150 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek ve senet ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında yakalanan 15 şüpheli adliyede

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, elebaşılığını Ö.B.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i adliyeye getirildi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde 13 Ekim'de organize suç örgütü üyelerine yönelik "Kafes" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

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