57. Alay milletimizin kardeşlik tapusudur

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “57. Alay bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek bu coğrafyadan silinmeyeceğini dosta düşmana ilân eden kardeşlik tapusudur” dedi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen “57. Alay Vefa Yürüyüşü”nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı’nda tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, evlattan ecdada uzanan bir köprüyü birlikte inşa etmek amacıyla tertip edilen “57. Alay Vefa Yürüyüşü”ne katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bakanlığın bu güzel organizasyonunun geleneksel hale getirildiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “57. Alay bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek bu coğrafyadan silinmeyeceğini dosta düşmana ilan eden kardeşlik tapusudur. Cennet uykularına dalmak için bu topraklardan ebediyete yürüyen şehitlerimiz arasında Kerkük’ten, Filistin’den, Bakü’den, Balkanlar’dan gelenler de vardı. İstanbul’u muhafaza ve müdafaa etmek için cepheye koşan o yiğit askerler, günümüzün strateji haritalarını aşan bir kutlu mesajın taşıyıcılarıdır. Onların Çanakkale’deki mezar taşları, bu aziz milletin hudutlara sığmayan büyük medeniyet davasının meşaleleri olarak bu topraklarda ışıldamaya devam ediyor. Bugün bütün mazlûm milletlerin gözü kulağı Türkiye’deyse bu, Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olmadığının en müşahhas delilidir.”

Süngüleriyle büyük bir destan yazdılar

Kasapoğlu, 57. Alay askerlerinin geride miras olarak ev, arsa değil, koca bir vatan bırakmak istediğini dile getirdi. O kahraman askerlerin, kendi isimlerinden vazgeçip “Mehmetçik” olduklarını anlatan Kasapoğlu, “Bu milletin yiğit evlatları, Conkbayırı’nda bütün güç hesaplarını darmadağın ederek süngüleriyle bir büyük destan yazdılar. Bu toprakları kendilerine mülk, bu milleti menfaatlerine köle yapacağını hayal eden işgalciler tarihin tozlu yaprakları arasında kaybolup gittiler ama kanlarıyla bayrağımıza rengini veren aziz şehitlerimiz, bu topraklarda tarihin altın sayfalarına asla silinmeyecek izler bıraktı” ifadelerini kullandı.