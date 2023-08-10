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10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

57 ile yeni vali atandı

10 Ağustos 2023, Perşembe
Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Kararname ile Yavuz Selim Köşger Adana'ya, Mustafa Koç Ağrı'ya, Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray'a, Yılmaz Doruk Amasya'ya, Hulusi Şahin Antalya'ya, Hayrettin Çiçek Ardahan'a, Cengiz Ünsal Artvin'e, Yakup Canbolat Aydın'a, İsmail Ustaoğlu Balıkesir'e, Mustafa Eldivan Bayburt'a, Şefik Aygöl Bilecik'e, Ahmet Hamdi Usta Bingöl'e, Erol Karaömeroğlu Bitlis'e, Türker Öksüz Burdur'a, Mahmut Demirtaş Bursa'ya, Mustafa Fırat Taşolar Çankırı'ya, Zülkif Dağlı Çorum'a, Ömer Faruk Coşkun Denizli'ye, Selçuk Aslan Düzce'ye, Yunus Sezer Edirne'ye, Hamza Aydoğdu Erzincan'a, Mustafa Çiftçi Erzurum'a, Hüseyin Aksoy Eskişehir'e, Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun'a, Alper Tanrısever Gümüşhane'ye, Ali Çelik Hakkari'ye, Ercan Turan Iğdır'a, Süleyman Elban İzmir'e, Mükerrem Ünlüer Kahramanmaraş'a, Mustafa Yavuz Karabük'e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Karaman'a, Ziya Polat Kars'a, Meftun Dallı Kastamonu'ya, Mehmet Makas Kırıkkale'ye, Tahir Şahin Kilis'e, Musa Işın Kütahya'ya, Ersin Yazıcı Malatya'ya, Enver Ünlü Manisa'ya, Tuncay Akkoyun Mardin'e, İdris Akbıyık Muğla'ya, Avni Çakır Muş'a, Ali Fidan Nevşehir'e, Cahit Çelik Niğde'ye, Muammer Erol Ordu'ya, İhsan Selim Baydaş Rize'ye, Yaşar Karadeniz Sakarya'ya, Orhan Tavlı Samsun'a, Kemal Kızılkaya Siirt'e, Mustafa Özarslan Sinop'a, Hasan Şıldak Şanlıurfa'ya, Cevdet Atay Şırnak'a, Recep Soytürk Tekirdağ'a, Aziz Yıldırım Trabzon'a, Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli'ye, Hülya Kaya Yalova'ya, Mehmet Ali Özkan Yozgat'a, Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak'a vali oldu.

AA

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