58 deprem önergesi reddedilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Yaşanan her deprem sonrası ‘mış gibi’ yapıldığını” ifade ederek, “Bizim hazırladığımız fay yasası ilgili komisyonda bekliyor. Meclisi deprem gibi siyaset üstü bir konuda çalıştırmak istiyoruz. İktidar bunu engelliyor. 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş” dedi. Akın önergelerin bir kısmının ise Meclis Başkanlığı tarafından işleme dahi alınmadığını savundu. Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin bir deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Rant kaygısı gütmeyen politikalar üretilmeli

Yaşanan her depremin bir kez daha hızlı ve rant kaygısı gütmeyen politikalar üretilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret eden Akın, “Hep dendiği gibi deprem değil binalar öldürüyor. Ülke insanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için acilen adım atılması gerekiyor. Fay yasası önemli evet. Hızlı ve doğru adımlarla kentsel dönüşüme de ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu. Independent Türkçe’nin haberine göre, Akın, İçişleri Bakanlığı bünyesinde birtakım çalışmaların kamuoyu ile paylaşıldığını ama somut bir adımın atılıp TBMM’ye bir yasal düzenleme yapılması için çalışma gönderilmediğini bildirdi.

Somut adımlar atılması gerekiyor

“Türkiye’de her afet sonrası bir fay yasası çıkması zaruretini değerlendiren ve hatta bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduğunu açıklayan iktidarın çalışması nerede? Meclise ne zaman gelecek?” ifadelerini kullanan Akın, Türkiye’nin bir dakika daha kaybedecek zamanı olmadığını vurguladı. Ahmet Akın, açıklamasında şunları kaydetti: “Yaşanan her deprem sonrası ‘mış gibi’ yapılıyor. Bizim hazırladığımız fay yasası ilgili komisyonda bekliyor. Meclisi deprem gibi siyaset üstü bir konuda çalıştırmak istiyoruz. İktidar bunu engelliyor. 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş. Bir kısmı da Meclis Başkanlığı tarafından işleme dahi alınmamış. İktidarın çözüm üretemediğini yaşadığımız acı tecrübelerle görüyoruz. Somut adımlar atılması gerekiyor.”

***

Deprem hazırlıkları yetersiz kalıyor

Türk Emlak Haber Ajansı tarafından 1.550 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşlar, devletin afetler olmadan önce yapılan çalışmalarını yetersiz buluyor. Ankete katılanlara yöneltilen “Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya verilen cevapların yüzde 53’ü hayır olurken, yüzde 47’lik kesim evet olarak görüş belirtti. “Depremden sonra yaşananlar unutulur mu? Yoksa ders çıkarılır mı?” sorusa katılımcılar yüzde 56 oranında unutulmaz oyu kullanırken, yüzde 44’lük kesim unutulur olarak görüş belirtti. Ankete katılan vatandaşların yüzde 98’i ezici bir çoğunlukla, İstanbul’un depreme hazırlıksız olduğu yönünde görüş bildirirken, İstanbul için çok geç olmadan kentsel dönüşümün hızlandırılması ve vatandaşların bu konuda aç gözlü davranmamasının altını çizerken, yüzde 2’lik bir kesim ise hazırlıklı olduğu yönünde oy kullandı.

Ankara - Recep Gören