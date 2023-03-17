6 ay saklanan Rus askeri tutuklandı

Ukrayna, Harkiv’deki terk edilmiş binalarda yaklaşık 6 ay boyunca saklandığı belirtilen bir Rus askerinin yakalandığını duyurdu.

Söz konusu 42 yaşındaki asker, polis ekiplerinin Kupiansk-Vuzlovyi bölgesindeki köylerde devriye gezdiği sırada gözaltına alındı. Askerin 27. Rus Müstakil Muhafızlar Motorlu Tüfek Tugayı’ndan olduğu açıklandı. Ukrayna polisinin konuya ilişkin açıklamasında, “Tutuklu, Kupiansk bölgesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılmasından bu yana saklandığını iddia etti.” ifadesi kullanıldı. Sivil kıyafetle fotoğrafı paylaşılan adamın 6 ay boyunca nasıl saklandığı henüz bilinmiyor.

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.