6 aylık ömrünüz kaldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamalarda çelişkiler olduğunu belirterek, operasyonlarla ilgili muhalefetin bilgilendirilmesini istedi.

Babacan, “Şu anda ülkeyi yönetmeye talip en güçlü muhalefet bloğu olarak Altılı Masa’daki liderlerin gerçekleri bilmesi gerekiyor. Şurada sizin zaten 6 aylık bir hükümet ömrünüz kaldı. Bundan 6 ay sonra ülkeyi yönetecek insanların şimdiden güvenlik meseleleri konusunda doğru bilgiye sahip olması lazım… Seçime giderken bu hükümetin vatandaşlarımızın milli hassasiyetlerini istismar ettiğiyle ilgili kuvvetli şüphemiz var. Gelin anlatın, eğer haklıysanız, doğruysanız biz de bu şüphelerimizi silelim. Terörle mücadele konusuna biraz daha terörle mücadelede esas olan terör örgütlerinden hep bir adım önde olandır. Ve terör eylemlerini olmadan engellemektir. Demiyor muydunuz, ‘Biz bunların ayakkabı numaralarını biliyoruz.’ Ne oldu? Öyle haddinden büyük laflar etmeyeceksin. Beceremeyeceğin işi becerecekmiş gibi kimseye de sunmayacaksın. Terörle mücadele de esas olan caydırıcı olmaktır. Toplumu kutuplaştırarak bir kesimi diğer kesime düşman ederek taşkın duygularla kendi insanımızı ötekileştirip terörle mücadele olmaz, olmuyor işte” dedi.

Ankara - Anka