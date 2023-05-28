6 hanesi ve 19 seçmeni Artova köyü de oyunu kullandı

Tokat'ın Artova ilçesinde 19 seçmeni olan köyde oy verme işlemi tamamlandı.

İlçeye bağlı, 6 hanesi ve 19 seçmeni olan Gazipınar köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar oylarını kullandı. Gazipınar Köyü Muhtarı Zafer Atak, yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Köylerinin küçük olduğunu anlatan Atak, "Küçük köyümüz, 6 hane, 21 nüfusumuz var, 19 seçmenimiz var. Bir sıkıntımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oylarımızı kullandık. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Saat 05.00'e kadar bekleyeceğiz, 05.00'ten sonra sandıklarımızı açacağız. Nüfusumuz az olduğu için oy verme bizim burada erken bitiyor." dedi. AA

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