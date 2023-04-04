6 il daha afet bölgesi oldu

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’da da bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören yapılar olduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu kentlerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir” denildi. Haber Merkezi

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