6 kayıptan 4’ü bulundu

Şubat ayından bu yana kayıp 6 KHk’lıdan “4’ünün emniyet mensupları tarafından bulunduğu” bildirildi.

6 isimden, Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan’ın emniyet birimlerinin gözetiminde olduğu duyuruldu. Açıklama bu isimler kaybolduktan sonra açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı. Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı. İslam, 19 Temmuz’da TBMM’de yaptığı konuşmada, 4 aydır haber alınamayan 6 KHK’lının durumlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sormuştu.

Tam bir bilgi yok

Özgür Kaya’nın ailesi haberi Twitter hesabından paylaştı ve “gözaltında” oldukları dışında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Salim Zeybek adına açılan Twitter hesabından da, Zeybek’in Ankara Terörle Mücadele şubesinde olduğunun söylendiği duyurdu. Kayıp 6 kişiden 4’ü adına açılan hesaplarda, Erkan Irmak’ın 16 Şubat, Salim Zeybek’in 21 Şubat, Özgür Kaya’nın 13 Şubat, Mikail Ugan’ın ise 13 Şubat’tan bu yana kayıp olduğu belirtiliyordu.

Twitter’da etiket açıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 25 Temmuz’da kayıp 6 kişi konusunu TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme getirmişti. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “sevindirici” haberi Twitter hesabından paylaştı ve savcılığa çağrıda bulundu. Kayıp durumda olan diğer iki isim için de Twitter’da #MustafaYılmazNerede #GökhanTürkmenNerede etiketleri açıldı.