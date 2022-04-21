6’lı masa 24 Nisan’a hazır

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması yürüttükleri liderler turunu tamamladı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti liderleri 24 Nisan’da Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek. Liderler aynı gün DP Genel Merkezi’nde iftarda yapacaklar. Uysal ziyaretleri sırasında üçüncüsü yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde istişarelerde bulunup gündemi belirledi. Uysal - Davutoğlu görüşmesinde, Davutoğlu’nun gerginliğe neden olan tweet’i atmasının nedenini sorduğu Uysal kastını aşan bir ifade kullanmış olabileceğini belirtti. Görüşmenin sonunda konunu tatlıya bağlandığı belirtildi. Ankara - Fatih Karagöz *** Seçim güvenliği komisyonu toplanıyor CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının kararıyla oluşturulan “seçim güvenliği çalışma grubu”, ilk toplantısını gelecek hafta yapacak. Komisyon, seçim sonuçlarının aktarılması noktasında ortak bir teknik altyapı oluşturulması için gerekli yazılım çalışmalarını masaya yatıracak. Haber Merkezi

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