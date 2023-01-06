6’lı masa başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi hazırlayacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, medyanın Ankara Temsilcileri buluşmasında önceki gün yapılan 6’lı masa toplantısında alınan kararları değerlendirdi.

MEHMET KARA - ANKARA

AKP’nin başörtüsü ile ilgili hazırladığı teklife destek verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine Uysal, Erdoğan’ın “bana bir referandum konusu bulun” mantığı ile etrafına söylediğini ve böyle bir seçim dönemi geçirmek istediğini dile getirdi. 6’lı masanın da başörtüsü ile ilgili bir anayasa değişikli teklifi hazırlayıp önümüzdeki günlerde imzaya açacağını bildiren Uysal, iktidarın bu teklifi hangi maksatla getirdiğini bildiklerini bu yüzden yeni bir anayasa değişikliği teklifinin gündeme getirilme kararının alındığı, bunun yanında kanun teklifinin de gündeme getirileceğini anlattı.

Milletimiz bu kadar kötülüğü hak etmiyor

Önümüzdeki seçimin tarihi bir nitelik taşıdığını söyleyen Uysal, bir tarafta daha fazla adalet daha fazla demokrasi talepleri diğer yanda keyfi bir rejiminin devam etmesini isteyenler arasında olduğunu ifade ederek pozitif bir siyaset mücadelesi verileceğini, insanların daha iyisine layık olduğunu, milletin bu kadar kötülüğü hak etmediğini söyledi. Geçiş sürecinin yol haritasının 30 Ocak’taki toplantısında nihai bir çerçeve çıkaracağını bildiren Uysal, ortak anlayış, ortak irade ve ortak aklı merkeze alan bir süreç götürüldüğünü söyledi.