6’lı masa kazanacak

Araştırmacı İbrahim Uslu, “Aslında önemli olan adaydan çok masadır. Kimin aday olduğu değil kimlerin adayı olacağı önemli artık. Sihirli formül aday değil masanın kendisi. “6’lı Masa” kimi aday gösterirse o kazanacaktır. Erdoğan’a karşı favoridir” dedi.

abcgazetesi.com’da gazeteci Ömer Şahin’in sorularını cevaplandıran Uslu, farkın 20 puan olduğunu, Erdoğan’ın yüzde 40’ı bulamadığını, MHP’nin yarıdan fazlasının Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyerek, “Bir dönem kapanıyor. HDP’liler Erdoğan’a değil Yavaş’a oy verir. Masa kazanır” şeklinde konuştu. 2023’e giderken muhalefetin aday sayısının fazla olduğunu, bunlardan hangisinin daha iyi, hangisi “daha çok oy alır”ın konuşulduğunu söyleyen Uslu, “O noktadan buraya gelmek iç siyasi dengeler açısından kıymetli bir dönüşüm” dedi. “6’lı Masa neden favori? Çünkü son 8 aydır “Erdoğan’a oy verir misiniz?” dendiğinde “evet” diyenlerin oranı yüzde 38’in üzerine çıkmıyor” diye konuşan İbrahim Uslu, “Erdoğan’ın oyu yüzde 40’ın altına düştü. Ankara – Fatih Karagöz

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