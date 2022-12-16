6’lı Masa’nın eli güçlendi

MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İmamoğlu kararının etkilerini değerlendirdi.

Kulat, yaptığı açıklamada “Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin totalde bir oy artışı gündeme gelebilir ama asıl mesele şu; iktidarın adalet konusundaki duruşuna olan güven biraz daha fazla sarsılacak. Türkiye’de zaten vatandaşın adalete güven problemi vardı, dolayısıyla bu karar seçmenin AKP’den uzaklaşmasını hızlandıran bir adım olacak. İkincisi, bu durum 6’lı Masaya büyük bir motivasyon sağlayacak, yani beraber hareket etme kabiliyeti daha güçlü hale gelecek ki Saraçhane mitinginde bunu gördük, 6 lider daha aday belli olmaksızın bir noktada beraber hareket ettiler, bir motivasyon sağladı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi