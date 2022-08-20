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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

6’lı masada ilk turun son toplantısı

20 Ağustos 2022, Cumartesi 23:08
ALTILI MASA İLK TUR SON TOPLANTISI, BUGÜN SAADET PARTİSİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK. İLK TUR SON TOPLANTISI OLMASI SEBEBİYLE BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ BEKLENİYOR. GÜNCEL SİYASÎ GELİŞMELERİN ELE ALINACAĞI TOPLANTIDA, DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİK KRİZLE İLGİLİ KONULAR DA GÖRÜŞÜLECEK.

RECEP GÖREN - ANKARA

Altılı masa ilk tur son toplantısı, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak. Saat 14.00’de başlayacak toplantının gündemi yoğun. Toplantıda kurulan komisyonların raporları görüşülecek. İlk tur son toplantısı olması nedeniyle bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı da liderlerin bundan sonraki toplantıların nasıl yapılacağına karar vermesi beklenirken, görüşmelerin aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor.

BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Güncel siyasi gelişmelerin de masaya yatırılacağı zirvede, özellikle dış politika ve ekonomik krizle ilgili konuların görüşülmesi bekleniyor. Sistem çalışmaları, seçim güvenliği ve ortak adaylık konularının ele alınacağı toplantıda bir gündem başlığı da Suriye olacak. Altılı masa toplantısında parti kurmaylarının hazırladığı göç komisyonu raporu da gündeme gelecek. Üç kez bir araya gelen komisyonda sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünde mutabakata varıldığı, ancak genel başkanların çalışmaları değerlendirmesinin ardından göç komisyonu ortak bir bildiri hazırlayacağı belirtiliyor.

ADAYIN AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR 

Altılı masa ile ilgili cumhurbaşkanı adayının kim ve ne zaman açıklanacağı konusunun ise bu görüşmede gündeme gelmesi beklenmiyor. Adayın kriterleriyle ilgili daha önce bir çerçeve çizen altılı masanın aynı tavrını sürdüreceği ve seçime yakın bir tarihte adayını açıklayacağı belirtiliyor.

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