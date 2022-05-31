6’lı masadan 10 hedef

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, liderlerinin dördüncü buluşmanın ardından 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımladı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Gelecek Partisi, liderlerinin dördüncü buluşmanın ardından 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan ve 7 saatten fazla süren toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu. Altı liderin buluşmasının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada ülkemizde insan haklarına dayalı özgürlükçü, demokratik bir düzenin tesis edilmesi için altı siyasi parti olarak başlatılan iş birliği sürecinin dördüncü zirvesinin İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde gerçekleştirildiği vurgulanırken, “Bu toplantımızda iş birliğimizin ve ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş hedefimizin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulmasına karar verdiğimiz dört komisyonun çalışmaları gözden geçirilmiş, bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.

BELİRLENEN 10 MADDELİK İLKELER

1. KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNE DAYALI GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM.

2. ÖZGÜRLÜKÇÜ KAMU DÜZENİ.

3. HER TÜR AYRIMCILIĞA SON VERECEK ÇOĞULCU, KATILIMCI VE ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ.

4. DÜŞÜNCE, İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

5. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

6. TOPLUMSAL BARIŞ VE TARAFSIZ/BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİLİRLİK

7. SOSYAL DEVLET VE GELİR ADALETİ.

8. ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI EKONOMİ.

9. SİYASİ ETİK REFORMU.

10. ETKİN VE İTİBARLI DIŞ POLİTİKA

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Daha özgür, daha demokrat Türkiye için işbirliğine devam

6 siyasi parti liderinin bir araya geldiği 7 saat 15 dakika süren toplantının ardından genel başkanlar sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajda şunları söylediler.

GÜLTEKİN UYSAL: Gelecek Partisi ev sahipliğinde 4. defa bir araya geldik. Daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokrat bir Türkiye için iş birliği ve güç birliğimizi sürdürme yönündeki irademizi de bir kez daha beyan ettik. Başta nazik ev sahipliği dolayısıyla Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere kıymetli genel başkanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yarının Türkiye’sini inşa etmek ve ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

MERAL AKŞENER: Güçlü, zengin ve mutlu Türkiye hedefimizin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizi hayata geçirmedeki ilkelerimizi ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu güzel toplantı için; başta ev sahibi Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

ALİ BABACAN: Altı siyasi parti olarak “Yarının Türkiyesi” için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ayki toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

AHMET DAVUTOĞLU: Ülkemiz ve milletimizin geleceği için genel merkezimizde bir araya geldiğimiz tüm liderlere içtenlikle teşekkür ediyorum.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Vatandaşlarımızın kaygıyla değil umutla yaşadığı bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Temel ilkeler üzerinde mutabakat sağladığımız bu ayki toplantıya ev sahipliği yapan Sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.



AHMET TERZİ - ANKARA