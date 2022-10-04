6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına destek geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız” diyerek duyurduğu ‘başörtüsüyle ilgili kanun teklifi’ açıklamasına 6’lı masadan destek geldi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP’nin elinden bu argümanı aldı!” dedi.

Keyfi uygulamalara son verecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtüsü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanımlara yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ise gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda bir soru üzerine, başörtüsü yasağı ile ilgili bir yasak olmadığını, fiili bir durum olduğunu belirterek, “Vatandaşın böyle bir endişesi varsa ortadan kaldırmak gerekir” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi