'6’lı masayı dağıtamazlar'

İkinci kez akşam yemeğinde buluşan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısının ardından açıklama yapan bir parti yöneticisi, iktidarın 6’lı masayı dağıtma amacıyla “Seçim Yasası” teklifini getirdiğini, ancak tam tersi bir sonuç doğuracağına işaret etti:

6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

“Liderler görüşmeden son derece keyifli ayrıldı, samimi bir havada görüşme yapıldı ve en önemlisi iktidara, “ne yaparsanız yapın, bu masayı dağıtamayacaksınız”, mesajı verildi. Bu girişimler karşısında muhalefet, bu olayı satranç gibi değerlendirip, adımlarını ona göre atacaktır. Bu teklif, safların daha da sıkılaşmasına yol açtı. Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler, Seçim Yasası henüz Meclis’ten geçmediği ve nasıl geçeceği bilinmediği için, iktidarın bu hamlesine karşı atılabilecek adımların, yasanın çıkmasından sonraki toplantılarda ele alınabileceği değerlendirmesi yaptı. BBC Türkçe’nin haberine göre, erken seçim olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiği, bu nedenle de Seçim Yasası değişikliğinin hiç uygulanmayabileceği de güçlü olasılık olarak değerlendirildi.

Sonraki buluşma Nisan sonu DP’de

28 Şubat’ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini imzalayan 6 muhalefet partisi genel başkanı bir kez daha Deva Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda kesin bir tarih belirlenmemekle birlikte 6 muhalefet partisinin Nisan ayının son haftasında, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde buluşması kararlaştırıldı. Liderler daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin ev sahipliğinde buluşacak.

Haber Merkezi