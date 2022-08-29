6 lira için vergi denetimi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekonomi verilerinin güvenilirliğinin tartışmalı hale gelmesi nedeniyle bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırmaları Grubu’na (ENAG) vergi denetimi başlatıldığı belirtildi.

TÜİK’in hakkında dava açtığı ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy, 6 lira geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldığını duyurdu. TÜİK, açtığı davada Ulusoy’un “kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığını” savunmuştu. Ulusoy ise “TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi” demişti. Ulusoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG’a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk. Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!” Haber Merkezi

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